Manche : Salon du Mariage et de l'Esthétique à Cherbourg-en-Cotentin

Les samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016, se tient le Salon du Mariage et de l'Esthétique dans la Grande Halle de La Cité de la Mer. A l'initiative de la société OCM Evénements et de Fadiès'Event, ce salon apportera aux futurs mariés, le choix et les conseils pour préparer au mieux cette journée d'exception.

Au programme :

-Défilés de robes de mariées

-Défilés de lingeries féminines et masculines

-Nombreuses démonstrations et animations : mise en beauté et maquillage, coiffure, airbrush, bar à ongles, massages, tatouages éphémères, ...

Ouvert de 10h à 19h, samedi et dimanche. L'entrée est à 4€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.

Toutes les infos sur "Salon du Mariage et de l'Esthétique - Cherbourg"

Ecoutez, Aurélie Huard, gérante de l'Agence Fadiès'Event.