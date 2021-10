Avranches : Salon du Mariage et de la Fête

Les professionnels du mariage et de la fête vous donnent rendez-vous pendant ces deux jours pour vous aider à préparer le plus beau jour de votre vie. Tous les métiers liés au mariage seront représentés : photographe, fleuriste, bijoutier, traiteur, robes de mariée et costumes, coiffeur, décoration, agence de voyages, prêt-à-porter, imprimerie, ...



Des défilés de mannequins professionnels sont prévus à 14h30 et 17h30 samedi et dimanche.



Un voyage de noces aux Iles Canaries à gagner !



L'entrée est à 4€.



Ecoutez, Anne Perrier, Vice-Présidente du salon.

