Rouen. Coupe de France: deux petits clubs de Normandie face aux ogres du monde professionnel

Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2016 aura lieu le 7e tour de la Coupe de France. A cette occasion, les deux plus petits clubs de l'ancienne Haute-Normandie, Grand-Quevilly et Pavilly (Seine-Maritime) ont hérité de deux clubs évoluant en Ligue 2, Le Havre et le Red Star 93 (Ile-de-France).