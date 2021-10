Jeudi 27 octobre 2016 à 12h avait lieu le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France au siège du CNOSF et les boules ont désigné l'Académie de Football de Bobigny (Seine-Saint-Denis) comme futur adversaire de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime).

Match déséquilibré sur le papier

Après deux victoires au 5e et 6e tour de la Coupe de France face, respectivement, à Evreux (CFA 2) et Déville-Maromme (DH), les Rouges et Jaunes ont hérité d'un autre club de Division d'Honneur mais de région parisienne cette fois-ci malgré l'entrée en lice des clubs de Ligue 2.

Du lourd pour les autres clubs normands

C'est d'ailleurs deux de ces clubs de Ligue 2 présents dans le groupe géographique de Quevilly Rouen mMtropole que les clubs de Grand-Quevilly et de l'Olympique Pavillais rencontreront.

En effet, Grand-Quevilly, club de Division d'Honneur aura la chance de recevoir La Havre Athlétic Club pendant que Pavilly, Division d'Honneur Régional recevra le Red Star 93. Un gros programme en perspective.

