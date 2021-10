Dans les bureaux du Carré international de l'université de Caen, les dossiers ouverts ne manquent pas. Après avoir bouclé en octobre 2016 un accord avec l'université de Padjadjaran en Indonésie, de nouveaux contrats d'échange pourraient être conclus ces prochaines semaines avec trois campus sud-coréens. "Ce n'est pas que l'offre de destinations soit véritablement plus importante qu'avant", estime Benoit Veron, vice-président délégué à l'international à l'université de Caen.

Caen. L'université de Caen est liée à 276 campus partout dans le monde

"C'est surtout que nous essayons de nous adapter au mieux aux besoins de nos étudiants. La Corée du Sud par exemple, est aujourd'hui très attractive, avec des entreprises de taille mondiale et une culture très ouverte vers l'extérieur."

Rompre le frein culturel

En cet automne 2016, pas moins de 496 élèves inscrits à l'université de Caen se trouvent à l'étranger. Ils profitent des divers accords d'échange passés avec 276 campus dans le monde, dont 69 en dehors de l'Europe. Certaines destinations ont de quoi laisser songeur : Australie, Brésil, Japon, Chine, Bénin, Pérou... "Les étudiants normands sont loin d'être les plus mobiles de France, et nous avons encore beaucoup de travail à faire avec eux sur ce plan là pour rompre le frein culturel, reconnaît Eric Lobstein, responsable administratif du Carré international. Les jeunes qui disposent d'une expérience à l'étranger sont employés sur le marché du travail, toujours plus rapidement que les autres". Et ce n'est pas le seul avantage...

Pratique. Renseignements au Carré mobilité de l'université de Caen, Bureau Li 138 à la Maison des Langues et de l'International.

