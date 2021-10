VIDEO - Il prend un bain dans 275 kg... de Nutella

Cemre Candar, youtubeur aux plus de 120.000 abonnés, est un spécialiste en la matière. Son concept : prendre des bains à base de produits alimentaires. Ici, il a rempli sa baignoire avec 275 kilos de la célèbre pâte à tartiner : De nutella. Une sorte de bain de boue 2.0 peut-être...



Voici la vidéo de son exploit... :



Ca n'a pas l'air facile pour lui de s'enfoncer dans cette pâte épaisse, mais ce fut certainement plus agréable que sa précédente expérience quand il s'était baigné dans une sauce au piment. Il avait payé cher son coup de folie avec de belles brûlures sur le corps.



Si l'envie vous prend de suivre sa chaine YouTube et voir sa prochaine folie, c'est par ici : youtube.com/



