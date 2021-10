Crise du lait : manif des producteurs laitiers de l' APLI aujourd'hui à St-Lô (50)... JA et FDSEA de l'Orne réclament le retrait des produits Lactalis dans les grandes surfaces

Les agriculteurs de l?APLI, l?association des producteurs de lait indépendant, manifesteront à St-Lô au cours d?une manif régionale .....La crise du prix du lait a été réactivée par les industriels :

La semaine dernière, la Fédération Nationale des Industries Laitières a dénoncé l?accord conclu en juin dernier..... la FDSEA et les JA de l?Orne demandent aux grandes et moyennes surfaces, de ne plus commander les produits des marques «Lactel» et «Président» ? dans les prochains jours, les agriculteurs iront s?assurer du retrait de ces produits Lactalis, dans les rayons des magasins.

