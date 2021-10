Étretat. Démissions en série dans une mairie de Normandie: de nouvelles élections organisées

Les électeurs d'Étretat (Seine-Maritime) devront retourner aux urnes les dimanches 4 et 11 décembre 2016. En cause: un trop grand nombre de démissions au sein du conseil municipal entre le 31 mars 2014 et le 6 octobre 2016. De nouvelles élections municipales doivent être organisées.