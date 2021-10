CHERBOURG. Handball, Proligue : Jour-J pour le derby entre Caen et Cherbourg

C'est un match à la saveur particulière, entre les deux clubs de handball phares en Normandie : les Vikings de Caen (Calvados) reçoivent ce jeudi 27 octobre 2016 la JS Cherbourg (Manche), pour le compte de la 7e journée de Proligue.

Un derby que l'on n'avait plus vu depuis que les Manchois évoluent dans le monde professionnel. Deux saisons plus tard, les Calvadosiens obtenaient aussi leur montée. Comme le hasard du sport fait bien les choses, les deux équipes sont en ce moment à égalité de points au classement. En clair, "celui qui gagnera passera devant l'autre", comme le résume Sébastien Leriche, le coach cherbourgeois.

Cherbourg en manque de points

Pour lui, l'essentiel est avant tout de prendre des points supplémentaires. "On ne se sent pas à notre place (8e). Ce n'est pas encore urgent, mais si on ne prend pas de points ce soir, cela peut le devenir", indique Sébastien Leriche. Selon lui, le contexte est différent aujourd'hui d'il y a deux ans, avec un seul ancien mauves chez les Caennais, et une entrée dans le monde professionnel.

"Un derby, c'est comme une finale : ça se gagne", affirme quant à lui Rabah Soudani. Lui n'a pas connu la montée avec Cherbourg en 2014, mais a bien saisi les enjeux : "Cela fait trois semaines qu'on nous parle de ce match. Il faut le gagner pour notre public, nos partenaires, les bénévoles, la ville".

Un derby... avant le PSG

A Caen aussi, on est bien conscient des enjeux, comme le confiait Charly Sossou à nos confrères de Sport à Caen à l'issue de la dernière journée : "Je sais qu'il y aura une ferveur autour de ce match, et Cherbourg sera en outre revanchard après sa lourde défaite face à Tremblay". Un derby qui précède un autre défi de taille : les 8es de finale de la Coupe de la Ligue face au grand Paris-Saint-Germain, dimanche à Rouen (Seine-Maritime).

