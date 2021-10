Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 29 et 30 octobre

MANCHE

Samedi dès 14h30 c'est la seconde édition de la course "Les sentiers d'Allonne" depuis les Moittiers d'Allone. Au programme : un vétathlon de 33,4 kms, trois trails et deux randonnées pédestres de 7 et 15 kms à allure libre. Inscription sur le site Internet à l'avance ou sur place samedi de 9h00 à 13h30 salle des mille clubs. Plus d'infos sur lessentiersdallonne.fr.

Samedi rendez-vous 6 Rue du Bel Esnault à Saint-Come-du-Monts pour une grande journée Halloween. A partir de 14h00 : Visites libres du jardin, salon de thé et vente de plantes à la pépinière.A partir de 18h30 entrez dans le jardin illuminé et hanté… avec de nombreuses illuminations, animations sonores et d'autres surprises.

Samedi soir, participez à la nuit de la pleine lune au château du Rozel avec la compagnie "A Fleurs de Mots". A partir de 20h, profitez d'une énorme spectacle son et lumière avec soupe d'automne et dessert compris à l'issue de la représentation. Comptez entre 7 et 14 euros la soirée, c'est gratuit pour les moins de 3 ans.

Dimanche, Le comité des fêtes de Saint Jean le Thomas organise sa traditionnelle fête d'automne. Au programme : marché du terroir, vente de citrouilles, châtaignes, compositions florales, buvette et restauration sur place. Rendez-vous rue Pierre le Jaudet de 10h à 18h.

Jusqu'à dimanche c'est le salon de l'oiseau exotique à la salle Basquenne II à Cherbourg-en-Cotentin. Il s'agit d'expositions de perruches et de perroquets, de canaris de couleurs variées et de diamants australiens. Les oiseaux seront installés au sein d’un décor végétal, dans des enlogements spacieux. Les sujets présentés ont des ascendants originaires des cinq continents. C'est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h.

CALVADOS

A partir de samedi et jusqu'à mardi c'est la 28ème édition de la foire à l'andouille de Vire à l'hippodrome. Après l'Irlande, l'Allemagne, le Canada/Québec ou encore la Roumanie l'an passé, la Crète sera à l'honneur. Ou encore votre séjour au futuroscope, retrouvez toutes les infos sur foirealandouille.blogspot.fr.

Samedi et dimanche c'est la 21ème édition de la fête de la coquille Saint-Jacques et des fruits de mer à Villers sur mer. Xavier Le Guévellou, directeur du service animations à Villers sur Mer.

Il n'y a plus de thème cette année, la fête se concentre à 100% sur la pêche et les produits de la mer pour vous offrir le meilleur, le tout dans une ambiance animée et festive. L'accès est libre dans le centre-ville et au casino. Tout le programme sur villers-sur-mer.fr.

Samedi, Les 2 artistes : Marie PERBOST et Joséphine AMBROSELLI vous proposent 2 représentations à Sainte-Mère Eglise. D'abord à 11h00 pour la présentation du chant à la médiathèque : mélodie, cabaret et opéra d'une durée d'1h00 sans entracte puis à 20h00 pour un concert à l'Airborne Museum. L'entrée au musée se fera par le parking derrière l'établissement.

Samedi laissez vous guider lors d'une grande balade en kayak à la découverte des falaises des Roches Noires, un site classé Espace Naturel Sensible à l'allure hostile qui vous fera voyager sur près de 160 millions d'années ! Accompagné d'un encadrant et d'un naturaliste, le littoral de la Côte de Grâce n'aura plus de secrets pour vous. Cette balade de 5km dure 2h30, rendez-vous dès 13h sur parking du centre nautique à Villerville.

Dimanche, le parc animalier de la Dame Blanche à Valorbiquet après d'Orbec organise une animation pour petits et grands à l'occasion d'Halloween. Ils doivent se déguiser de la tête aux pieds pour profiter d'un tarif réduit pour découvrir le site. Ils pourront compter les citrouilles cachées dans le parc et gagner leur pass soigneur animalier, c'est pour les 6-12 ans.

La ferme Culturelle du Bessin à Varambert propose plusieurs spectacles jeunesse pour les vacances. Dimanche c'est Georges le clown dans "C'est quand même un peu les vacances" à partir de 15h pour les enfants dès 3 ans. Infos et réservations sur fcb.varembert.com.

Dimanche rendez-vous également sur l'esplanade Alexandre Lofi à Ouistreham entre 10h et 12h pour assister à un grand rassemblements de véhicules anciens. Retrouvez de belles carrosseries parfois anciennes de + de 30 ans. Cet un événement gratuit.

Dimanche toujours, faites du stand up paddle à Merville-Franceville-Plage. Découvrez les richesses de la côte fleurie en glissant débout sur une planche à l'aide d'une pagaie. Apprenez les bases de la rame pour acquérir un excellent équilibre. C'est une discipline qui permet le renforcement musculaire mais aussi de travailler en profondeur son gainage. C'est ouvert à tous dès 10 ans, inscrivrez-vous chez Kite-R Evolution.

Dimanche, dans le cadre des animations pour Halloween, l'École Poney-Club de Cabourg organise un concours d'obstacles déguisé pour enfants ! Les spectateurs peuvent également venir déguisés. C'est gratuit à partir de 14h.

Si vous comptez fêter l'anniversaire de vos enfants, faites le sous le chapiteau de CREA à Mondeville. Au programme : une initiation au cirque animée par un professionnel suivie d'un goûter avec gateau d'anniversaire. CREA s'invite aussi chez vous pour un anniversaire artistique avec maquillage, jeux, atelier créatif, sculpture de ballons et distributions de bonbon. Les infos sur loisirs-crea.com

ORNE

Samedi et dimanche c'est la 28ème foire d'automne à Rémalard en Perche. Artisanat, produits du terroir, fête foraine, tombola et restauration sont prévus sur place. Samedi à partir de 14h c'est aussi la 14ème élection de la Reine du Perche. Dimanche à partir de 14h30 : concours de la plus grande pelure de pomme, avec exposition de voitures anciennes ou encore concours de gâteaux aux fruits d'automne. L'entrée est gratuite.

L'ACESPAC organise sa traditionnelle soirée années 80 ce samedi dès 20h à la salle des fêtes de Saint Paterne. Au menu côté restauration adulte: apéritif, paella, fromage et dessert. Pour les enfants : nuggets, potatoes et dessert. L'ambiance est assurée par As animation. Comptez entre 10 et 20 euros la soirée.

Tout ce week-end, se tient la 5ème édition du Salon Habitat Déco Immo et Jardin à Mortagne-au-Perche. Cinq espaces thématiques réunissant tous les acteurs de l'Habitat seront représentés.Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h au Carré du Perche . L'entrée est à 2€, les infos sur pier-events.fr.

Ferme en Fête revient pour une 12ème édition samedi et dimanche au Parc expo d'Alençon avec pour thême : « Le goût du terroir ». Vivez l'expérience de la vie à la ferme avec des centaines d'animaux , des animations et démonstrations, un marché fermier, des concours et plein d'activité pour les enfants. Restauration sur place et guinguette le dimanche après midi. Plus d'info sur fermeenfête.fr.

Au centre aquatique Alençéa à Alençon, participez à l'opération Happy Halloween, une citrouille = une invitation. Jusqu'à lundi, apportez une citrouille pour gagner une entrée (entre 3 et 16 ans). La citrouille doit être faite maison, à savoir la transformation d'une vraie citrouille, fabriquée avec différents matériaux... Les coloriages ou dessins ne seront pas pris en compte.

L'association Parce Que propose le festival Coup d'Parquet jusqu'à dimanche à Mamers. Au programme, de la musique et de la danse traditionnelle, mais aussi des rencontres, des stages, des performances, des expos que ce soit en centre ville ou encore à l'Espace Saugonna.

Continuez de profiter des vacances dans votre centre aquatique Cap'Flo à Flers. Dans un cadre agréable de 3 500m², avec une température ambiante de 29° et des bassins chauffés entre28° et 30°, Capfl’O vous propose des activités pour tous les goûts et pour tous les âges. Jusqu'au 2 novembre, structure gonflable tous les après-midi et pour une entrée piscine achetée, c'est un euros offert.