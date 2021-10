L'Association des jeunes créateurs de mode et beauté (AJCMB) organisait, samedi 22 octobre 2016, l'élection de Miss Mode et Beauté Calvados 2017.

De 20h30 à 23h30, les candidates, âgées de 18 à 29 ans, ont défilé en tenues de ville, en corsets, plumes et en robes de mariées. Une démonstration de coiffures sur les dauphines 2016 et la création d'une robe sur la Miss Mode et Beauté Calvados 2016 avaient été réalisés.

Marie Marquès, 19 ans, a été élue Miss Mode et Beauté 2017, Floriane Miloche, élue, 1ère dauphine Mode et Beauté Calvados et Agathe Baril, élue, 2e dauphine Mode et Beauté Calvados.

