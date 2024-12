Place du Commerce. De l'animation dans vos boutiques caennaises

Depuis la fin du mois d'août, la boutique s'est installée dans la galerie marchande. Il s'agit d'un retour de l'enseigneavec un concept plus moderne.

MS Mode, c'est la boutique de prêt-à-porter pour toutes les femmes. Elle propose une large sélection de vêtements du 40 au 54. Plus moderne, l'enseigne est attentive à la silhouette et au style de ses clientes. On trouve dans les rayons des vêtements et accessoires chics et abordables.