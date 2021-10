Caen. Handball, Proligue. A Valence, Caen doit capitaliser sur son dernier match

Ce n'était pas une victoire, mais ça en avait la saveur; et les Vikings peuvent capitaliser dessus en vue de leur prochaine échéance, vendredi 21 octobre 2016 à Valence (Drôme). Le Caen Handball (Calvados) a décroché un match nul positif à tout point de vue, 25-25, samedi 15 octobre 2016 face à Istres (Bouches-du-Rhône), grosse écurie de Proligue. Le but de l'égalisation inscrit sur penalty à dix secondes de la fin amplifie la performance.

Adversaire direct

Déjà héros du match contre Besançon (Doubs) deux semaines plus tôt, pour ce qui reste la seule victoire du Caen HB à l'heure actuelle en championnat, Florian Dessertenne n'a pas tremblé pour convertir le jet de sept mètres qu'il s'était lui-même procuré (25-25). Un dénouement heureux, mais pas immérité pour des Vikings aux deux visages.

"Le haut niveau, c'est ça", juge Alexandre Aguilar. "Cinquante minutes où tu te bagarres pour rien, et 10 dernières minutes hyper-intenses. C'est pour vivre cette adrénaline qu'on joue". Ce point décroché est des plus précieux pour les Vikings, avant-derniers avant la rencontre et désormais neuvièmes d'un bas de tableau extrêmement serré. Il faudra enchaîner à Valence, adversaire direct, vendredi 21 octobre.

