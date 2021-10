Caen. Roller-hockey : les Conquérants de Caen confirment leur rang

Samedi 15 octobre 2016, Caen (Calvados) a encore prouvé qu'il n'était pas un promu comme les autres, en particulier depuis le spectaculaire recrutement opéré durant l'intersaison. Ce qui était moins prévu, c'est que ces Conquérants renouvelés à plus de 50 % l'été dernier soient aussi performants d'entrée de jeu.

Revanche prise sur Bordeaux

"Les gens vont faire encore plus attention à nous", se doute Antoine Rage. "Ils sont surpris que la mayonnaise ait pris aussi vite. On a trois lignes (une ligne correspond aux quatre joueurs de champ présents sur le terrain) très compétitives. Le danger arrive de partout et on peut préserver la même intensité pendant tout un match". Bordeaux, également tout droit issu de Nationale 1 et bourreau du RSHC en finale la saison dernière, en a fait l'expérience à son tour, samedi 15 octobre.

Trois victoires en trois matchs

Les Girondins ont bien tenté de résister, atteignant la mi-temps sur un score de parité presque inespéré au regard des nombreuses occasions locales (1-1), mais ils ont bien été obligés de s'avouer vaincus en seconde période. A l'ouverture du score de Gérôme Guérin ont succédé trois réalisations signées Clément Belot et Antoine Rage, auteur d'un nouveau doublé. 4-1 score final, c'est net et sans bavure.

Leader avec trois victoires en autant de matchs, Caen prépare désormais le choc face à Garges (Val-d'Oise), samedi 22 octobre à domicile (19h30). Les Normands y verront un peu plus clair encore. "Garges, c'est hyper-solide, avec de très fortes individualités. Vu notre progression exponentielle, on va pouvoir se jauger".

