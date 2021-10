Rouen. Badminton : Julien Maio, de Normandie, en lice aux Internationaux de France

A seulement 22 ans, Julien Maio, licencié au Maromme-Mont-Saint-Aignan-Déville Badminton (Seine-Maritime), disputera pour la deuxième fois les Yonex Internationaux de France, du mardi 25 au dimanche 30 octobre 2016. L'an passé, l'aventure du Strasbourgeois d'alors avait tourné court : une défaite au premier tour des qualifications en double mixte (avec Lorraine Bauman) et en double hommes (avec Jordan Corvée).

"On retrouve notre vrai niveau"

Cette année, le jeune badiste a légèrement changé de recette : "Je serai toujours associé à Lorraine en double mixte. Mais en hommes, je jouerai cette fois avec Bastian Kersaudy. C'est la première année que nous formons une paire tous les deux, cela devrait durer au minimum quatre ans", explique-t-il. Les deux hommes se connaissent déjà : "Nous étions en équipe de France jeunes ensemble". Leur association a d'abord bien fonctionné - "deux tournois se sont très bien passés" - avant un petit passage à vide. Mais, à entendre Julien Maio, le meilleur est devant eux : "Nous sommes en train de remonter la pente, on retrouve notre vrai niveau, ça fait du bien".

Un tableau très relevé

Être au niveau, il le faudra à Paris. 14 des 15 joueurs-paires médaillés aux Jeux Olympiques de Rio seront au rendez-vous. Avant d'intégrer le tableau principal, Julien et Bastian devront passer deux tours de qualification. Et même là, la marche est haute, très haute : "Si l'on passe le premier tour, on devra probablement faire face à un Chinois qui a déjà joué des finales dans ce type de tournois en double mixte", annonce le néo-Normand.

Gagner un premier match

Face à une telle concurrence, Julien Maio évite de tirer des plans sur la comète et préfère la jouer modeste : "Ce serait bien de venir gagner un premier match à Coubertin. Mais je vais surtout essayer de prendre le maximum de plaisir". Le jeune joueur espère puiser de l'énergie dans les gradins, où 25 000 spectateurs sont attendus tout au long du tournoi : "Ça change de jouer à domicile. L'an dernier, je pensais qu'il n'y aurait personne à 9h. Et il y avait déjà du monde ! C'est bien pour moi, qui aime jouer avec le public". Pourvu qu'il puisse s'amuser le plus longtemps possible avec.

