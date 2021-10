Maromme. Badminton près de Rouen: première victoire pour le MDMSA

Après deux matchs nuls lors des deux premières journées, le Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) Badminton avait à coeur d'obtenir un première succès, samedi 5 novembre 2016 à domicile face à Talence (Gironde).

Le MDMSA se présente au complet tandis que Talence doit faire sans sa n°1, Yaëlle Hoyaux, qui dispute au même moment les championnats du monde junior. Une absence qui va peser lourd lors de ce match.

Perminova expéditive, le double hommes convaincant

Le premier simple dames tournent à l'avantage des Normands. Natalia Perminova expédie son adversaire (21/9-21/4). Mais le double dames, disputé par Juliane Piron et Irina Khlebko, revient aux Aquitaines. Les deux équipes sont alors à égalité.

C'est le moment choisi par les joueurs de Stéphane Renault pour creuser un premier écart. En double hommes, Julien Maio et Freek Golinski survolent leurs adversaires Jordan Corvée et Lucas Claerbout (21/15-21/7) avant que Juliane Piron ne s'impose en simple.

Talence revient dans la partie

Mais cet avantage s'avère de courte durée. Les deux simples hommes sont logiquement empochés par Talence. Antoine Bebin s'incline contre Pierrick Cajot en trois sets disputés tandis que Romain Eudeline doit également rendre les armes face à Lucas Claerbout, vice-champion de France, là aussi en trois sets.

Des doubles mixtes capitaux

La décision se fait donc lors des deux dernières rencontres. Natalia Perminova et Freek Golinski, associés en double mixte, remportent leur opposition. Julien Maio et Irina Khlebko apportent le point de la victoire finale au MDMSA grâce à un dernier succès en deux sets. Les Normands s'imposent 5/3 et restent troisièmes du championnat.

L'entraîneur Stéphane Renault pouvait se réjouir à l'issue du match : "On a fait une bonne opération en gagnant cette rencontre mais je retiens aussi la manière. J'ai vu de la qualité dans tous les matchs, y compris dans les trois matchs perdus, notamment les simples hommes de Romain Eudeline et Antoine Bébin. Je suis satisfait, tout comme l'équipe et le public, qui a pu se régaler devant cette prestation aboutie. Le prochain déplacement à Chambly s'annonce beaucoup plus délicat face à un adversaire qui écrase tout sur son passage."

