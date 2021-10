Hérouville Saint Clair. Calvados: à Hérouville-Saint-Clair, M6 filme les Vikings à Ornavik

Après une escale au musée des bateaux vikings de Roskilde, au musée national de Copenhague et sur le site des maisons longues de Trelleborg au Danemark, l'équipe de l'émission scientifique de M6, E=M6, a choisi le parc historique d'Ornavik à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) pour des plans en immersion totale. Aux côtés des 50 figurants déguisés et armés selon les codes de l'époque, le présentateur de l'émission, Mac Lesggy, a enchaîné les prises de vue, dans un décor plus vrai que nature.

3 millions de téléspectateurs à chaque diffusion !

Créé en 2011 dans le domaine de Beauregard (Calvados), le village a pour objectif de raconter l'histoire de la région normande à travers les invasions vikings jusqu'au règne de Guillaume le Conquérant. Pour Christian Sébire, président du parc historique d'Ornavik, "c'est un véritable coup de projecteur pour notre association, et plus largement pour l'histoire de notre région, car E=M6, c'est presque trois millions de téléspectateurs à chaque diffusion."

Un épisode prévu pour la fin de l'année 2016

Sous l'angle de la science, l'intérêt de E=M6 est de "comprendre en quoi les techniques, outils et traditions des Vikings ont bouleversé et marqué nos coutumes", confie la journaliste en charge de l'émission. A l'occasion d'un numéro spécial consacré cette année aux Vikings, la diffusion aura lieu sur la chaine M6 avant les fêtes de Noël.

