Hérouville Saint Clair. Hérouville-Saint-Clair : le maire refuse que le nom de sa ville soit associée au djihadiste Romain Letellier, qui aurait été tué

Tendance Ouest relayait l'information du quotidien Libération, ce jeudi 13 octobre 2016 : le jeune Romain Letellier aurait été tué lors de récentes frappes aériennes. Une annonce pour le moment non confirmée par le gouvernement français.

"Résident de la ville pendant une courte période"

Dans la foulée, Rodolphe Thomas, maire d'Hérouville Saint-Clair (Calvados) a indiqué "qu'il n'acceptait pas que le nom de cette personne soit associé à la ville". Il précise, par la suite, que "cette personne et sa femme ne sont pas originaires d'Hérouville et n'ont pas de famille sur notre ville".

Enfin, il ajoute que le djihadiste a été résidant d'un logement privé de la ville "durant une courte période" (période pendant laquelle il a été interpellé en septembre en 2013) et qu'"il était inconnu des services de la ville et de la Police municipale".

Quelques mois après son interpellation, Romain Letellier avait été condamné, en mars 2014, à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour apologie et provocation au terrorisme.

A LIRE AUSSI.