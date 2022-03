zenith. Kendji Girac en concert au Zenith de Caen

Kendji Girac poursuit sa tournée et pose valise et guitare à Caen le temps d'un concert. Le chanteur aux influences gitanes et catalanes présentera le vendredi 14 octobre ses chansons les plus récentes comme les tubes "Color gitano" ou "Andalouse", devenus désormais des incontournables de son répertoire. La première partie du concert sera assurée par le jeune et prometteur Navii.

Pratique. Vendredi 14 octobre 2016 à 20h00 au Zénith de Caen. Tarifs de 30 à 55€. Informations pour réserver sur www.zenith-caen.fr