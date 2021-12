Zénith de caen. Caen : Kendji Girac va mettre le fuego !

Kendji Girac reprend la route… et la scène. À 22 ans, le virtuose de la guitare gypsie embarque son public dans une troisième tournée, l' "Amigo tour" qui va sillonner toute la France. Et ce samedi 9 mars 2019, l'artiste fait un stop au Zénith de Caen (Calvados). "C'est en live que je suis le plus heureux, s'enthousiasme l'artiste. Transmettre de la joie au public et la voir dans ses yeux, c'est ce que j'aime le plus au monde !"

Un succès phénoménal

Vainqueur de la saison 3 de The Voice : La Plus Belle Voix en 2014, Kendji Girac connaît le succès dès son premier titre, "Color Gitano". Il a depuis publié trois albums. L'artiste présentera et chantera les chansons de son dernier disque "Amigo" samedi prochain.

Pratique. Samedi 9 mars 2019 à 20 heures au Zénith de Caen. De 39 à 59€.