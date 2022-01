Le rappeur français Soprano ne cesse de connaître le succès… Son nombre de vente d'albums explose et sa tournée en France et dans les pays voisins se déroule à merveille. L'artiste s'installe, le temps d'un week-end à Caen (Calvados), pour offrir aux habitants deux concerts : samedi (complet) et dimanche soir.

Son titre "Zoum" en featuring avec le rappeur Niska fait parti de son dernier album "Phoenix."

Dimanche 24 mars 2019 à 18 heures au Zénith de Caen. De 36 à 54€.