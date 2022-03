Rouen. Rouen : 30 familles avec un enfant handicapé à la rencontre de "hand-sitters"

C'est à l'hôtel du Département, à Rouen (Seine-Maritime), que s'est tenu samedi 8 octobre 2016 le second job'dating organisé par le Conseil Départemental. En partenariat avec HandiCAP'76, l'événement a pour but de mettre en relation baby-sitters spécialisés et familles ayant un enfant en situation de handicap.