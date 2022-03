Vos hits préférés de la semaine

Du bouleversement cette semaine dans la Tendance List! Sur les 28 titres diffusés samedi 8 octobre, la moitié faisait son entrée dans le classement! Et cela se ressent jusqu' dans le top 5, où seul résiste le duo Fréro Delavega (2ème).

La meilleure progression revient à Céline Dion+16 places pour "Encore un soir" (19ème) et la pire dégringolade fait mal à Kygo "stole the show": - 19 places!! (31ème)

5) TWENTY-ONE PILOTS Ride (NOUVEAU)

4) MANS ZELMERLOW Should've gone home (NOUVEAU)

3) LP Lost on you (NOUVEAU)

2) FRERO DELAVEGA Le coeur éléphant (=)

1) KUNGS Don't you know (NOUVEAU)

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Vous pouvez voter de 2 façons:

*Rendez-vous sur la Tendance List et votez pour les titres présents dans le classement

*Rendez-vous sur Tendance Ouest et soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le hit que vous venez d'entendre ou plus loin dans les archives.