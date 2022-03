Rouen. Fête du ventre et de la gastronomie: Rouen passe à table le 15 et 16 octobre 2016 dans le quartier du vieux marché!

Pour la 17e année consécutive, la fête du ventre est célébrée le 15 et 16 octobre 2016 à Rouen. C'est en 1999 que l'association Rouen Conquérant ressuscitait la traditionnelle fête du ventre : une manifestation qui s'impose aujourd'hui comme le rendez-vous des gourmands. "Nous l'organisons dans le quartier du vieux marché car depuis toujours c'est un centre névralgique pour les produits de bouche", note Patrice Ducellier, un des bénévoles de l'association. "C'est ici jadis que se trouvaient les halles couvertes".

140 producteurs normands

Avec pour seule contrainte de présenter au moins 80% de produits normands, cet évènement regroupe 140 producteurs, haute et basse Normandie confondues et donne l'occasion de goûter des produits du terroir insolite comme le vin de Dives-sur-Mer ou des produits plus connus comme la coquille Saint-Jacques dont la saison commence. L'association multiplie aussi les animations: démonstrations du chef Norbert Tarayre ou déambulations de fanfare pour faire de ce week-end un moment festif.

A LIRE AUSSI

Pratique. Samedi 15 et dimanche 16 octobre toute la journée. Quartier vieux marché à Rouen. Gratuit. www.rouenconquerant.com