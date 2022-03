Caen. Caen : déguisez-vous et participez à un film médiéval

Samedi 8 et dimanche 9 octobre a lieu au château de Caen (Calvados) le premier tournage participatif d'un film "médiéval". Baptisé Catapult, l'événement a pour objet d'inviter tous ceux qui le souhaitent à venir se déguiser pour prendre part au tournage de ce film organisé par Landing Production et les Films du Cartel, ceux qui ont tourné la biopic sur Guillaume le Conquérant.

Près de 200 figurants, 100 bénévoles, et 2 000 spectateurs sont attendus pour ce week-end.

