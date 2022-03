Rouen. La fête du ventre à Rouen: sécurité renforcée et découvertes

La Fête du ventre revient à Rouen pour sa 17 ème édition, les 15 et 16 octobre. Organisée par l'association de commerçants Rouen Conquérant, l'événement réserve des surprises à ses adeptes.

Sécurité renforcée

Alors que des rumeurs d'annulation planaient au printemps dernier, elle aura bien lieu. "Le service de sécurité composé habituellement de 8 personnes sera renforcé à 14 personnes opérationnelles du vendredi 17 heures au lundi 10 heures. La municipalité mettra également sur place un PC sécurité au coeur de l'événement place du Vieux-Marché. Un PC de la Croix Rouge sera également présent. Et plusieurs voitures seront disséminées sur le site pour faire office de barrage", détaille Patrice Ducellier, vice-président de l'association en charge de la communication. Un dispositif de sécurité renforcé nécessaire au vu de l'envergure prise par cet événement, puisque près de 150 000 personnes sont attendues durant les deux jours de festivité.

140 producteurs sont conviés. Pour eux cette Fête du ventre peut représenter jusqu'à un mois fort de chiffre d'affaire. Cette année, ils sont 10 de plus que l'an passé, une preuve supplémentaire de l'attractivité de cette opération tout à la fois culturelle, patrimoniale, commerciale et engagée. Henri Galuszka, président de Rouen Conquérant: "Chez nous, la réunification des deux Normandie est une réalité depuis bien longtemps. Nos producteurs invités ont tous pour passion commune la gastronomie normande. L'intitulé complet de notre manifestation est d'ailleurs la Fête du ventre et de la gastronomie normande. Nous plébiscitons les circuits courts et le "consommer local" durant ces deux jours. Et si le public répond présent, c'est en partie car il y a un vrai rejet des produits de la grande distribution."

Thème de cette édition: déclinaison d'épices et d'aromates en Normandie

Quelques nouveautés sont au programme: cette année, pour la première fois, l'hôtel de Bourgtheroulde et l'entreprise GRDF s'associent à l'événement. L'hôtel de Bourgtheroulde, fleuron du patrimoine local, accueillera une exposition photo et servira de cadre à l'inauguration de ce week-end de fête le samedi matin en présence des organisateurs, de l'invité d'honneur Georges Vianna, directeur de la société productrice de madeleines au beurre d'Isigny la Biscuiterie Jeannette, et de quelques élus locaux. Cette inauguration sera précédée du traditionnel défilé d'ouverture samedi à 11 heures, durant lequel tout ce beau monde déambulera depuis la rue Rollon de stands en stands, accompagnés des miss locales et d'une des nombreuses fanfares qui rythmeront le week-end (Mona Lisa Klaxon, Funky Muppets, New Marching Band...). Une compagnie de théâtre de rue, la troupe "Jeux d'Rôles", opérera également diverses reconstitutions costumées des années folles, époque où la Fête du ventre a vu le jour.

Quant à GRDF, en plus d'une participation financière, l'entreprise de distribution de gaz naturel tiendra un espace et organisera des démonstrations de chefs cuisiniers rouennais le samedi. Le lendemain dimanche, elle accueillera sur son stand Norbert Tarayre, le célèbre chef cuisinier découvert par l'émission Top Chef sur M6.

Norbert Tarayre en guest star dimanche

Le succès de l'événement sera porté par les nombreux producteurs locaux: la société "Les arpents du soleil", seul producteur de vin basé en Normandie, à Dives-sur-mer, mais aussi le chocolatier-macaronnier normand Auzou, ainsi que des producteurs de foie gras, miel, caramel au beurre salé, cresson, pomme, tripe, fromage... La thématique centrale de cette année, herbe et aromate, n'ostracisera pas pour autant les amateurs de sucré.

Samedi 15 et Dimanche 16 octobre, la Fête du ventre et de la gastronomie. Libre accès, dans le quartier du Vieux-Marché (place du Vieux-Marché, rue Guillaume le Conquérant, rue Rollon, place de la Pucelle).