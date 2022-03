Caen. Caen : au Calvaire Saint-Pierre, 9 millions d'euros pour une nouvelle cuisine

Le quartier du Calvaire Saint-Pierre, au nord de Caen (Calvados), abrite deux établissements scolaires, l'un à côté de l'autre: le lycée Victor Hugo et l'école primaire Les Vikings. Aujourd'hui, chacun dispose de sa propre cantine, dans son enceinte. Demain, les petits et leurs aînés partageront le même bâtiment. "L'objectif, c'est de rationaliser les choses", explique Bertrand Deniaud, vice-président de la Région, en charge des lycées.

2 500 repas quotidiens

La nouvelle cantine, mutualisée, verra le jour en lieu et place d'un bâtiment actuellement occupé par les cuisines et la salle de restaurant des écoliers, sur un total de 2 100 m2. "Les travaux de démolition doivent commencer à la Toussaint. Les enfants seront accueillis d'ici là dans des locaux provisoires", indique l'élu. Les plus jeunes se restaureront ensuite au rez-de-chaussée de la future cantine tandis que les adolescents investiront eux l'étage. Les travaux de construction doivent débuter au cours du premier trimestre 2017, pour une enveloppe à charge de la collectivité régionale estimée à plus de neuf millions d'euros. Un investissement censé, à terme, faire faire des économies, et que la Région n'exclut pas de réitérer si l'occasion se présente ailleurs sur le territoire. "L'idée derrière tout cela, c'est aussi la maîtrise de l'emprise foncière", ajoute Bertrand Deniaud.

Au Calvaire Saint-Pierre, ce sont 2 500 repas quotidiens qui sont servis.

