Caen. À Caen, les élèves de classe prépa s'affrontent… en anglais

Ce sont des élèves qui vivent le même stress de la préparation aux concours, mais qui ne se croisent jamais ou presque pendant leur cursus. Mercredi 13 mars 2019, c'est pourtant ensemble que des étudiants de deuxième année de classes préparatoires à Caen (Calvados) vont participer à un concours d'éloquence en anglais. Si la pratique est désormais établie chez les lycéens et les collégiens, elle est inédite à ce niveau d'étude.

Ils sont issus de trois lycées : Malherbe, Victor Hugo et Charles de Gaulle, et étudient dans des filières rigoureusement différentes : Khâgne, c'est-à-dire littéraire, ECS et ECE qui se destinent aux écoles de commerces, et PC, des scientifiques qui iront en école d'ingénieur.

Une leçon de tolérance

Pour Florence Lasserre, prof d'anglais et organisatrice, ce débat en anglais n'a pas seulement pour objectif de les préparer à la prise de parole en public. "C'est aussi faire la promotion de la tolérance, car un débat ne se gagne que sur le collectif. Ils apprennent à écouter l'autre, à s'entraider, c'est une éducation à la citoyenneté essentielle à l'heure actuelle".

Florence Lasserre, professeur d'anglais Impossible de lire le son.

Il y a, bien sûr, l'aspect linguistique. "C'est quelque chose de concret. Ces jeunes auront besoin de l'anglais, même les ingénieurs ! Quel que soit le poste, l'anglais est indispensable, ce n'est plus du tout une langue étrangère".

D'autres élèves de classe prépa assisteront à ce débat, issus des trois lycées, pour encourager leurs camarades.