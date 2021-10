Chandai. L'Agenda en Normandie : mercredi 10 mai

MANCHE

Si vous cherchez un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, rendez-vous au 7e salon de l'alternance ce mercredi 10 mai 2017 salle Victor Hugo, près du jardin des plantes à Avranches. C'est de 15h à 18h avec la présence de nombreuses entreprises pour des informations et des possibilités de recrutement pour tout public. Contactez la mission locale du Sud Manche pour en savoir plus au 02 33 79 42 00.

Ce vendredi 12 mai 2017 rendez-vous à Cherbourg pour assister à l'escale du navire Koningsdam. Ce géant des mers est le plus grand navire de la flotte Holland American Line avec ses 2650 passagers et ses 1025 membres d'équipage. Du spectacle en perspective de 7h à 16h au Quai de France.

CALVADOS

Du football ce samedi 13 mai, le stade Malherbe de Caen reçoit Rennes pour le compte de la 37e journée du championnat de ligue 1. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest. Billetterie et renseignements sur: smcaen.fr

Ce dimanche 14 mai 2017, participez au Omaha Beach Sea Walk à Colleville sur Mer de 9h à 17h. C'est une compétition de Marche Aquatique Côtière ou Longe Côte sur la plage de Colleville sur Mer avec des parcours de 100 et 1 000 mètres. Elle fait partie du challenge Omaha Beach Outdoor 2017. Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.

ORNE

Samedi 13 mai 2017, Grégory Jamard de l'entreprise Expérience Technologie à Condé-sur-Vire vous apprend à créer votre objet en 3D à la cyberbase de la médiathèque de Flers. Un atelier numérique ouvert de 9h30 à 12h puis de 13h30 à 17h. Plus d'infos sur flerstourisme.fr.

Venez nombreux pour une grande journée festive à la découverte du patrimoine naturel et architectural de Cour-Maugis sur Huisne ce dimanche 14 mai 2017 à l'occasion d'un grand rallye pédestre, cycliste, équestre et attelage. Rendez-vous sur la place de l'Eglise à Courcerault dès 9 heures, de nombreux lots à gagner. Pique-nique sorti du sac. Merguez, desserts, boissons en vente sur place. Une organisation de l'association "Vie et Patrimoine à Courcerault". Inscriptions au 02 33 73 83 60.