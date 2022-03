Caen. Calvados : l'immobilier neuf tient salon à Caen

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016, les professionnels de l'immobilier neuf ont rendez-vous à Caen (Calvados) sur l'esplanade du stade Michel d'Ornano. Appartements, maisons individuelles, terrains à bâtir… L'occasion pour le grand public de rencontrer nombreux interlocuteurs, du financement à la réalisation.

"L'heure de concrétiser un projet"

"Avec les taux historiquement bas et les aides à l'achat proposées par le gouvernement, c'est plus que jamais l'heure de concrétiser un projet d'achat immobilier", estime Jean-Christophe Harent, directeur de l'agence Logic-Immo.com Basse-Normandie, co-organisateur du Salon.

Au second trimestre 2016, les prix de vente dans la région de Caen se stabilisent en moyenne à 3 100€TTC/m2, parking inclus.

PRATIQUE. Vendredi 7 et samedi 8 octobre de 10h à 19h. Dimanche 9 octobre de 10h à 18h. Accès libre, parking gratuit.

A LIRE AUSSI.



Pratique. Vendredi 7 et samedi 8 octobre de 10h à 19h. Dimanche 9 octobre de 10h à 18h. Accès libre, parking gratuit.