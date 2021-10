Caen. Le salon de l'immobilier de Caen les 25, 26 et 27 Janvier 2019

Ce week-end vous pourrez donner un bon coup de pouce à vos projets immobiliers ! Mieux que de vous rendre en agence immobilière, ici tous les professionnels seront rassemblés en un seul et même lieu : le salon de l'immobilier de Caen est installé au Hall n°2 du Parc des expositions les 25, 26 et 27 Janvier 2019.

Que ce soit pour vous informer auprès de constructeurs de maisons individuelles ou pour avoir un simple aperçu du marché immobilier Caennais et du département du Calvados, vous serez servis.

Olivier Henrotin, co-organisateur du salon et directeur des agences Logic-Immo Normandie nous donne les clés de ce grand week-end immobilier :

3 journées pour réaliser vos projets immobiliers Impossible de lire le son.

L'avantage de ce type de salon pour un visiteur c'est d'avoir un choix pour énormément de projets et des réponses rapides de la part de professionnels ; vous trouverez des réponses à vos questions. Notons aussi que le Calvados est un département très dynamique en termes d'immobilier et en ce qui concerne les constructions neuves. Bonus supplémentaire : Le parking et l'accès au salon sont libres.

Infos sur cette 27eme édition via logic-immo.com. Concernant les horaires : vendredi et samedi 10h - 19h et dimanche 10h - 18h.

