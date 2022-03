Caen. Caen se prépare à recevoir les Olympiades des métiers

C'est un défi de taille que va relever la Région Normandie avec l'aide de la ville de Caen (Calvados). Le 29 novembre 2018, Caen accueille pendant trois jours la 45e édition des finales nationales des Olympiades des métiers.

Plusieurs milliers de personnes réunies

Jeunes, bénévoles, jurés, visiteurs… Au total, ce sont près de 75 000 personnes qui sont attendues. "C'est une organisation lourde et millimétrée", explique David Margueritte, vice-président de la région. Pour la région, cela représente un budget de 2 600 000 €.

La compétition se déroulera au sein du Centre des Congrès et du Parc des expositions, transformés pour l'occasion en "ruche". Les 600 candidats attendus pourront s'exercer en conditions réelles. Le Zénith de Caen accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture. "Tous les dispositifs d'accueil de la ville seront mobilisés, explique Joël Bruneau, le maire de Caen. On envisage aussi de faciliter le transport des participants via les transports urbains, ainsi qu'une forte implication du service événementiel : installer les tribunes, des espaces de réception… Tout ce qu'il faut pour un événement qui va réunir plusieurs milliers de personnes". Des animations seront également prévues en ville. "Nous allons faire coïncider Novembre Gourmand et les Olympiades des métiers, c'est évident", ajoute Joël Bruneau.

La Région, va par ailleurs lancer une vaste campagne de recrutement de bénévoles au second trimestre 2018 pour venir renforcer les effectifs mobilisés. "Le but est aussi de créer des vocations, de montrer des jeunes qui réussissent et qui sont passionnés", conclut David Margueritte.

Pratique. Finales nationales du 29 novembre au 1er décembre 2018. Événement gratuit et ouvert à tous.