Le syndicat Sud PTT évoquait une "menace" en fin de semaine dernière. La Poste a confirmé, mardi 27 septembre 2016, que son réseau d'agences caennaises connaîtrait au cours du premier trimestre 2017 une importante mutation.

La ville de Caen (Calvados), qui compte actuellement quatorze bureaux, n'en disposera plus que de onze. "Les évolutions de la société et l'avènement du numérique modifient profondément les habitudes", explique La Poste. "Cela se traduit par une forte baisse de fréquentation des bureaux de poste".

Pas d'impact sur l'emploi

Les bureaux Reine Mathilde, Guillaume le Conquérant et Venoix doivent à ce titre devenir des "points de contact". "Ils seront installés chez un commerçant du quartier", indique La Poste, qui assure par ailleurs que cela n'aura "pas d'impact sur l'emploi (...) Les postiers concernés feront l'objet d'un accompagnement spécifique et ils seront redéployés".

"Ce ne sont plus uniquement les zones rurales qui sont concernées", souligne François Marsault pour le syndicat Sud PTT du Calvados. Et d'ajouter qu'il s'agit d'un "démantèlement de La Poste". Selon ce dernier, dans le département, les bureaux de Lisieux Saint-Anne et de Bayeux Argouges sont également concernés.