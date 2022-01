Tendance Sports : JO de Rio 2016, Granville-PSG et Sébastien Loeb pour la reprise !

Pour sa rentrée, l'émission Tendance Sports vous a réservé un menu spécial avec une partie football élargie à la grande Normandie avec un premier gros coup de l'US Granville face au PSG (CFA), une interview légende avec Sébastien Loeb, et les premiers invités d'honneur de la saison : Eric Delaunay et Jimmy Devaux, deux de nos normands présents aux JO de Rio 2016. C'était hier, dimanche 4 septembre 2016, et c'était rien que pour vous, en direct sur Tendance Ouest.