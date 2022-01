Le pianiste jazz Robert Glasper a sorti en mai 2016 un album hommage à Miles Davis.Pour ce mois de septembre 2016, il sortira déjà un autre album qui s'appellera "Robert Glasper Experiment : art science".

Un peu plus tôt en août 2016, vous avez pu découvrir "Find you", voici maintenant le 2ème single: "Day to day".

Robert Glasper passera par la France lors de sa tournée automnale. Il sera à La Cigale à Paris le lundi 21 novembre 2016. Vous pouvez réserver vos places ici, de 44 à 65€.