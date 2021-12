Belo Horizonte (Brésil) (AFP). JO-2016: les Bleues démarrent bien en écrasant la Colombie 4-0

La route est encore longue d'ici le podium tant guigné et jamais conquis ces dernières années (4e au Mondial-2011, 4e aux JO-2012, quarts de finale à l'Euro-2013 et au Mondial-2015).

Mais au moins les Bleues de Philippe Bergerôo ont-elles étalé leur force, engrangé de la confiance et surtout pris la tête du groupe G à la différence de buts devant les Etats-Unis, qui avaient battu la Nouvelle-Zélande plus tôt (2-0).

Elle ont aussi mis un terme à un problème d'efficacité plus ou moins lancinant ces derniers temps.

Quarante-cinq minutes ont suffi pour tuer le match dans le Mineirao, stade de "BH" rendu célèbre pour le 7-1 infligé par l'Allemagne au Brésil en demi-finale du Mondial-2014.

C'est d'abord Le Sommer qui est entrée en scène, avec un centre qui a poussé Carolina Arias à ouvrir la marque contre son camp dès la 2e minute. L'attaquante des Bleues a doublé la mise de la tête après une frappe lobée de Henry rebondissant sur la barre (14e).

Les Françaises ont également su exploiter l'arme du coup franc en en réussissant deux, par Abily (42e) et Majri (83e).

- RDV USA -

Les Bleues, techniquement sûres, ont surtout fait preuve d'une agressivité nettement supérieure, et ont pris les Colombiennes à la gorge d'emblée; les deux buts s'enquillant dès le premier quart d'heure ont achevé le moral des Sud-Américaines.

La défense française, remodelée après les forfaits de Georges et Boulleau remplacées par Mbock et Majri, a dressé un rempart étanche devant la gardienne Bouhaddi, très peu sollicitée, si bien que les Bleues enchaînent un septième match à la cage inviolée.

Le souvenir du premier tour du Mondial-2015, lorsque la Colombie avait surpris la France (2-0), peut désormais se ranger au rayon des vieilleries.

Et celui qui s'annonce samedi, toujours à Belo Horizonte, est autrement plus relevé: la capitaine Renard et ses partenaires auront rendez-vous avec les Etats-Unis, triples tenants olympiques en titre et champions du monde 2015.

Les Françaises tenteront de leur disputer la suprématie du groupe G, avec un enjeu de taille: il s'agit de terminer en tête car le deuxième de leur poule affrontera le vainqueur du groupe F, qui selon toute vraisemblance devrait être un autre épouvantail, l'Allemagne...