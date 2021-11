Balade estivale dans le Calvados : la baie de l'Orne se dévoile

La Maison de la Nature et de l'estuaire, à Sallenelles (Calvados), fait face à la baie de l'Orne, là où le fleuve se jette dans la mer de la Manche après avoir traversé Clécy (Calvados) ou encore Caen. Propriété du Département, c'est le lieu idéal pour découvrir le littoral du Calvados et la beauté de l'embouchure de l'Orne.

Un lieu d'observation des oiseaux migrateurs

Situé dans un espace protégé, le site propose une exposition permanente qui explique les enjeux de la préservation de l'estuaire. Profitez également de votre visite pour emprunter les sentiers pédestres et cyclistes le long de l'Orne. Lors d'une promenade autour de l'estuaire, observez et identifiez les oiseaux migrateurs et sédentaires. De nombreuses autres animations sont possibles comme la pêche à marée basse. Une autre manière de découvrir ce site encore trop méconnu.

Pratique. Maison de la Nature et de l'Estuaire, Sallenelles. Ouvert cet été tous les jours de 10h à 18h30. Tarif adulte : 2€, tarif enfant (moins de 15 ans) : 1€. Gratuit pour les moins de 6 ans. Tél. 02 31 78 71 06.

