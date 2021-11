Orne : les poids-lourds ne peuvent plus traverser Mortrée

Les camions de plus de 7 tonnes 500 n'ont plus le droit de traverser la petite commune de Mortrée (Orne), située sur la route départementale 958 qui relie Alençon (Orne) à Caen (Calvados). Les camionneurs sont invités à emprunter l'autoroute A88. Mortrée (Orne), onze cent habitants, est située entre Argentan (Orne) et Sées (Orne), sur la route Alençon/Caen. La commune est coupée en deux par la départementale 458. Cette route est empruntée quotidiennement par sept cents camions, qui au vu de leurs dimensions, effraient souvent les passants, juchés sur d'étroits trottoirs.

Malgré l'autoroute, toujours des camions

D'aucun espéraient que l'ouverture de l'autoroute A88, il y a tout juste six ans, aurait désengorgé la cité de ces encombrants et bruyants camions. Mais ce ne fut pas le cas.

En octobre 2015, le maire de Mortrée (Onre) annonçait le feu vert de la préfecture et du conseil départemental de l'Orne pour interdire le passage dans sa commune : des poids-lourds de plus de 7 tonnes 500.

Une décision controversée

Tollé de la fédération des transports routiers : l'autoroute A88 est chère et le secteur des transports souffre économiquement. Tollé aussi du maire de la localité voisine de Nonant-le-Pin (Orne), par chez qui les camionneurs pourraient bien être tentés de passer.

Les panneaux sont posés

Quelque soit la solution qu'ils adoptent, ils ne traverseront plus Mortrée (Orne) : les panneaux d'interdiction des poids-lourds viennent d'être posés.

