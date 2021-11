Manche : 2ème édition du Barneville-Carteret Gliss'Festival

La deuxième édition du Barneville-Carteret Gliss’Festival se tient les 23 et 24 juillet 2016 à Barneville Plage. Ce festival gratuit et familial mêlera, le temps d’un week-end, des shows et des animations autour des sports de glisse et du vent.

Des shows de rampes exceptionnels en skate, rollers, BMX, trotinette, ... et des initiations aux sports de glisse (skimboard, skate, rollers, paddle, ...). Découvrez les cerfs-volants sur la plage et de nombreuses animations et concerts.

Retrouvez toutes les infos sur bcglissfestival.com

Ecoutez, Stéphane Pinabel, Maire Adjoint de Barneville-Carteret, délégué aux affaires économiques, au tourisme, à la jeunesse et aux sports et Président de l'Office de Tourisme de la Côte des Isles.