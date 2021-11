Orne : les habitants d'Alençon doivent choisir comment les trente millions d'euros de travaux seront utilisés

La ville d'Alençon (Orne) lance un énorme chantier de requalification de son centre ville, pour davantage d'attractivité. Plusieurs secteurs sont concernés. A commencer par les deux principales rues piétonnes et la Place La Magdeleine (plantations, fontaines, bancs, verrières,...).

Mais c'est aussi le chantier de l'ouverture au public du parc de l'ancienne prison-château, ou encore l'arrivée du multi-modale sur la place de la gare Sncf. Ce chantier concerne aussi le secteur « Place à l'avoine/ rue du Collège », « la Place du Point du Jour », ou encore le futur « ex-cinéma ».

Requalifier et redynamiser la ville.

Ce chantier prévu jusqu'en 2020 a pour but d'améliorer les espaces publics en privilégiant la promenade, la présence végétale et l'accessibilité. Mais aussi de conforter le commerce par des ambiances agréables, de valoriser le cadre de vie, de mettre en valeur le patrimoine.

Des travaux et des études.

Rien n'est imposé et la municipalité qui arrive avec une page blanche, va se faire aider par un cabinet spécialisé pour aller à la rencontre des habitants, des commerçants, des riverains, des touristes.

Sur vingt-cinq cabinets d'architectes qui étaient en compétition, trois ont été retenus et vont suivre toute la démarche avant de rendre leur copie.

C'est aussi une vaste étude sur le stationnement en ville, et sur l'endroit où doit se tenir le marché, avec ou sans marché couvert.

Résultats attendus en fin d'année.

Les trois cabinets rendront leur copie à la fin de cette année 2016. Il est prévu d'effectuer 30 millions d'euros de travaux en un an pour le début du chantier.

Emmanuel Darcissac, président de la Société Publique locale d'Alençon :

Impossible de lire le son.

La première enquête de terrain, à la rencontre des habitants dans les rues du centre-ville, débute ce mardi 12 juillet 2016.

A LIRE AUSSI.