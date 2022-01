Le retraité avait deux grammes

Mais le conducteur, M.C, retraité de 64 ans, et près de 2 grammes par litre de sang, choisit de “griller le feu” pour leur échapper. Il est alors poursuivi par les policiers qui déclenchent leurs avertisseurs sonores et lumineux pour l’enjoindre à s’arrêter. Le conducteur accélère, “grille” un stop à Varaville. Le chauffard passe ensuite la marche arrière, percute deux voitures et repart de plus belle, toujours persuadé d’échapper au contrôle. Il détruit sur sa route deux portails de propriétés privées. Le second aura finalement raison de sa voiture, ce qui permettra son interpellation.

Jugé en comparution immédiate vendredi 16 septembre, son avocat explique l’acte de son client : la retraite ne lui réussit pas, il s’ennuie et boit... Pour sa récidive de conduite en état alcoolique et de refus d’obtempérer, M.C a finalement été condamné à deux ans de prison dont dix-huit mois avec sursis. À sa sortie de prison, le prévenu à obligation de se soigner, d’indemniser les dégâts commis, de ne plus fréquenter les débits de boisson et voit son permis annulé. Il ne pourra pas le repasser avant un an.