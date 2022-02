Santé : l’hypnose entre pas à pas à la clinique

“L’hypnose médicale n’a rien à voir avec l’hypnose de spectacle. À aucun moment le thérapeute n’a d’influence sur le patient”, explique t-elle. “C’est aujourd’hui une démarche très confidentielle. Il faut donner à l’hypnose sa place dans la pratique scientifique”.

Un meilleur vécu de l’hospitalisation

Côté patients, les réactions sont parfois mitigées. Côté professionnels de santé aussi. Mais la multiplication des formations reconnues à l’hypnose médicale tend à démontrer que la pratique à de réels effets : “Un patient peut être mal à l’aise dans un hôpital. L’hypnose lui permet de retrouver ses ressources. Et donc d’avoir un meilleur vécu de ce temps d’hospitalisation”.

L’hypnose est particulièrement pratiquée dans la prise en charge des soins palliatifs et dans la prise en charge de la douleur aiguë. “Dans la douleur, il y a un ressenti physique et une interprétation émotionnelle inévitable. L’hypnose permet de diminuer la partie émotionnelle de la douleur”, assure Michèle Riegler.