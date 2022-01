Aide aux démunis : l'Europe inquiète les associations bas-normandes

La polémique continue après la remise en cause de l'aide alimentaire européenne.

Alors qu'une réunion organisée ce matin entre les ministres de l'agriculture n'a rien donné et que leur décision a été reportée à octobre, les associations s'inquiètent de plus en plus.

C'est le cas de la Banque alimentaire de la Manche. Le désengagement de l'Europe représenterait 300 tonnes de denrées en moins pour les bénéficiaires.

Bonus AUDIO / Écoutez ce qu'en pense Annick Grandin, présidente de la banque alimentaire de la Manche.