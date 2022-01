Agression au tram : un an de prison avec sursis

Des coups pleuvent, tout comme des injures en arabe et en français et même des menaces de mort ! Une contrôleuse est prise à partie et se fait violemment tirer les cheveux.

Jugé pour ces faits le jeudi 8 septembre, Kamal apprend au tribunal qu’il est étudiant en droit et prétend qu’il a été victime d’un véritable lynchage de la part des contrôleurs. L’arrogance du prévenu surprend à la fois la partie civile et le procureur qui requiert trois mois d’emprisonnement ferme et l’interdiction d’exercer quelque profession que ce soit dans le domaine de la fonction publique.

L’avocate de la défense plaide malgré tout la relaxe de son client.

Le tribunal correctionnel tranche finalement et condamne l’agresseur, qui n’a pas d’antécédents, à la peine d’un an de prison avec sursis.

Cette sanction compromet donc assez sérieusement son accès à une carrière dans la fonction publique.

Kamal devra en outre travailler, indemniser ses victimes et se soigner.