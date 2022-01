Basket : Caen est prêt pour les choses sérieuses

"On avait fixé bien en avance l'objectif d'arriver sur ce match en étant capables d'exploiter tout ce qu'on avait travaillé depuis le début de la préparation, explique l'entraîneur caennais. C'est ce qu'on a fait." Fortement diminué dans le jeu intérieur en raison des absences d'Assane Seck (convalescent suite à sa pubalgie) et de Claude Jean-Pierre (légère entorse de la cheville), Caen a imposé sa défense agressive et son attaque rythmée. "On a fait un très bon match", assure Fabrice Calmon.

Des rêves d'accession

Après sept matchs de préparation, dont six victoires contre des adversaires d'un niveau inférieur (le seul match face à une équipe de N2 s'est soldé par une courte défaite devant Vitré), les basketteurs caennais sont "bien dans les temps" d'après leur coach. Ils ont survolé les débats contre les équipes de N3, grâce notamment à l'apport de leurs deux recrues : les très prometteurs Corentin Sauzeau à la mène et Claude Jean-Pierre dans la raquette. Le vrai révélateur sera toutefois pour le samedi 17 septembre. A Berck, Caen sera tout de suite dans le bain pour son premier match de championnat. Le promu nordiste est d'ores et déjà considéré comme l'un des favoris pour l'accession en Nationale 1, accession à laquelle le CBC a le droit de rêver.