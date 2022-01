Heurtaux : "On a pris un coup derrière la tête"

"Ce qui est dur c'est que nous avons deux occasions avant et qu'on pense qu'on peut gagner ce match, et au final on prend un contre et on prend ce but". C'est l'air abattu que le défenseur caennais Thomas heurtaux est couragesement venu se confier à la presse après le match. Solide dans les duels et rassurant pour ces partenaires de par ses interventions dans l'axe de la défense malherbiste, il a cependant connu de grosses difficultés pour trouver ses partenaires au moment de relancer. Thomas Heurtaux a reconnu que la prestation de son équipe avait été "très moyenne".



