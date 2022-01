Dumas fustige Heurtaux et Leca après Caen-Toulouse

Franck Dumas a eu des remarques dures en conférence de presse à l'encontre de ses deux défenseurs centraux, Grégory Leca et Thomas Heurtaux. Il leur a repproché un manque d'implication dans la construction du jeu caennais, fustigeant la qualité de leurs relances pendant la rencontre. "Aujourd'hui, j'affirme haut et fort et peut-être que demain je vais le regretter, mais ce soir je le pense réellement, c'est que Heurtaux et Leca, ils ont chauds aux oreilles. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont trop de faiblesses au niveau des relances, au niveau de la disponibilité. Et c'est pas ce que je veux", a-t-il fait savoir.

Le coach malherbiste a reconnu que la victoire toulousaine était méritée. "On a été amorphes, on a été parfois quelconque", a-t-il indiqué avant d'ajouter : "je peux sortir trois ou quatre joueurs du lot, le reste ça a été pauvre".

