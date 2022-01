Fini les bons de réduction, place à l'appli Shopmium sur Iphone!

Lorsque vous allez faire les courses, vous avez régulièrement des coupons de réduction sur différentes marques, à donner à la caisse en échange d'une économie de quelques centimes d'euros.

Le problème c'est qu'on oublie parfois de les emporter, ou qu'ils se perdent au fond du sac.

Fini ces problèmes avec Shopmium! Cette application vous propose des réductions sur plusieurs produits de grandes marques, aussi bien dans l'alimentaire que les affaires pour bébé par exemple. Vous recevez sur l'application votre réduction, vous achetez le produit dans un magasin près de chez vous, et une fois à la maison, vous scannez le code barre du produit via votre Iphone/Ipad , vous photographiez votre ticket de caisse et le tour est joué!

Vous recevrez la réduction directement sur votre compte bancaire. En plus, l'application Shopmium est gratuite. Elle est à télécharger sur l'Appstore. Tous les renseignements sont aussi à retrouver sur ce site

Ecoutez Philippe Cantet nous présenter l'application Shopmium :