Lion sur Mer : trois ans ferme pour le prédateur

Jeudi 1 septembre, pour une dernière baignade avant la rentrée scolaire, il propose aux parents d’emmener leurs enfants à la plage. Le soir même, la fillette de 10 ans confie à son père et à sa mère qu’elle a été victime d’attouchements. La plainte immédiate des parents entraîne une perquisition au domicile de l’agresseur. Des photos de très jeunes filles sont punaisées au mur, dont celle d’une autre victime. En janvier dernier, il avait dormi chez ses parents et avait profité de la nuit pour la caresser dans son sommeil… L’enquête prouvera aussi que F.G a déjà été condamné deux fois dans des affaires similaires. Qualifié de véritable “prédateur” par le procureur lors de l’audience, le prévenu pleure et regrette ses actes. Et pour se justifier, évoque les viols subis dans l’enfance. Le tribunal a condamné F.G à trois ans d’emprisonnement et à un sursis de deux ans avec une mise à l’épreuve. Il devra en outre se soigner, ne pas reprendre contact avec les familles des victimes et a interdiction d’exercer toute profession nécessitant un contact avec des enfants.