Plus de 20 millions d’euros pour un nouveau théâtre

“En 2013, nous fêterons les 50 ans de l’outil technique. Même si l’ensemble a été très bien entretenu, la rénovation est aujourd’hui nécessaire”. Les derniers travaux remontent en effet à 1991 et n’avaient concerné à l’époque que les foyers et la grande salle. Cette fois, il s’agira bel et bien d’une réhabilitation en profondeur, notamment des espaces accessibles au public. La délibération votée en ce sens en juin par le conseil municipal prévoit une redéfinition de “la perception de l’édifice depuis l’extérieur (créer un lien entre la place et le hall du théâtre par un jeu de transparence de la façade) et reconditionner l’ambiance de la salle et des foyers”. Ce qui est invisible aux yeux des spectateurs sera aussi au coeur de la modernisation. La cage de scène et des locaux scéniques annexes feront l’objet de toutes les attentions, eux qui datent de la construction du théâtre (1963). “Les premiers coups de pioche devraient être donnés à l’automne 2013”, indique Patrick Foll. “La saison sera forcément perturbée. Il faudra se passer du théâtre”.

“Il sera nécessairement fermé”

L’équipe n’abandonnera toutefois pas son public, quitte à lui proposer des rendez-vous en extérieur. Au total, le montant global de l’opération est estimée à 20,5 millions d’euros. Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité une demande de subvention, dans le cadre du Contrat de projets Etat-Région 2007-2013, à tous les partenaires : Etat, Région, Département.

La première scène lyrique de Basse-Normandie a accueilli lors de la dernière saison plus de 120000 spectateurs.